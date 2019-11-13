غارة روسية تقتل 3 أشقاء في إدلب السورية

قُتل 3 أشقاء وأصيب 5 مدنيين على الأقل جراء هجمات برية وجوية لنظام الأسد وروسيا على منطقة خفض التصعيد في إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية إن مقاتلات روسية شنت الأربعاء غارات جوية على مناطق "كفرنبل" و"معرة حرمة" و"فريكة" و"المشيرفة" و"سطوح الدير" و"الدار الكبيرة".

كما شنت قوات النظام هجمات برية وجوية على "كفرنبل" و"بداما" و"الناجية" و"كفرسجنة" و"شيخ سنديان" و"ركايا" و"معرزيتا" و"كرسعة" و"جبالا" و"أم جلال" و"بعربو" و"الصرمان".

وقالت مصادر في الدفاع المدني بإدلب (الخوذ البيضاء)، للأناضول، إن 3 أشقاء قتلوا وأصيب 5 على الأقل من المدنيين جراء هجوم جوي على "كفرسجنة".

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه، تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.