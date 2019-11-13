نيجيرفان برزاني يصل بغداد في زيارة غير معلنة

وصل رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان برزاني، صباح اليوم إلى العاصمة بغداد، في زيارة لم يعلن عنها سيجتمع خلالها مع الرئاسات الثلاثة، لبحث التطورات الأخيرة في العراق.

وقال مصدر من الرئاسة فضّل عدم الكشف عن اسمه إنه من المقرر أن يلتقي برزاني خلال الزيارة كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأوضح أن برزاني سيبحث مع المسؤولين في بغداد الأوضاع الأخيرة التي تشهدها العراق، إضافة لبحث الخلافات والقضايا العالقة بين الإقليم والمركز.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها برزاني إلى بغداد منذ توليه منصب رئاسة الإقليم.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.