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الجيش الروسي ينشر مروحيات وصواريخ أرض جو في القامشلي

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 14.11.2019 15:33
قوات روسية في شمال سوريا (الفرنسية) قوات روسية في شمال سوريا (الفرنسية)

نشر الجيش الروسي مروحيات وصواريخ أرض جو في القامشلي في شمال شرق سوريا، المنطقة التي كان يتمركز فيها الأميركيون من قبل، وفق ما أعلن الخميس.

وقال قائد القاعدة العسكرية الكومندان تيمور خجاييف لوكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس إن هذه القاعدة التي تسمى رسميا "مكتب القيادة الجوية" ستنظم "عمليات تحليق متواصلة (...) لحماية الأراضي والدفاع عنها".

وأضاف أن العديد من المروحيات القتالية وصلت إلى القاعدة، موضحا أنها ستقدم الدعم للشرطة العسكرية الروسية التي تقوم بدوريات مشتركة مع الجيش التركي في هذا القطاع.

وبثت قناة التلفزيون الروسية "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع، لقطات لوصول المروحيات الثلاث إلى القامشلي، يظهر فيها أيضا النظام الدفاعي المضاد للطائرات "بانتسير".

وقبل أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول/أكتوبر سحبها، كانت القوات الأميركية منتشرة في القامشلي التي تقع على الحدود مع تركيا.

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