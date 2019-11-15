إسرائيل تقصف مواقع لحركة الجهاد الإسلامي بغزة

قصفت مقاتلات إسرائيلية، فجر الجمعة، مواقع تتبع لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، جنوبي قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان، نشره على صفحته في موقع "تويتر"، إن مقاتلات حربية وطائرات أخرى أغارت (فجر الجمعة) على سلسة أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.



وذكر أن من بين الأهداف "مجمع عسكري تم استخدامه كموقع لإنتاج مواد لتصنيع القذائف الصاروخية، كما تم استهداف مقر قيادة لواء خانيونس للجهاد الإسلامي، وفِي داخله عدد من المكاتب التابعة لقادة في المنظمة".

وفي غزة شنت مقاتلات إسرائيلية شنت حوالي 10 غارات على 3 مواقع تتبع للجناح المسلح لحركة الجهاد، في منطقتي خانيونس ورفح، جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وتسبب القصف بأضرار في منازل المواطنين، في "الحي السعودي"، غربي مدينة رفح.



ويأتي القصف بعد نحو 3 ساعات على إعلان الجيش التصدي لقذيفتين أطلقتا من القطاع، باتجاه مناطق إسرائيلية تقع بمحاذاته.



وأُعلن صباح الخميس، التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، بعد يومين من بدء إسرائيل عملية عسكرية، أوقعت 34 قتيلا وعشرات الجرحى.