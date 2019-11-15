المتظاهرون العراقيون يغلقون ميناء أم قصر الحيوي من جديد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، أن المحتجين العراقيين أغلقوا مجدداً الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة (جنوب) الغنية بالنفط.

وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، إن "عشرات المتظاهرين اغلقوا، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مداخل ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد".

وأضاف المصدر للأناضول، أن "المتظاهرين أغلقوا جميع الطرق الرئيسية المؤدية الى الميناء ومنعوا دخول الشاحنات باتجاه المدخل".

وكانت سلطات الأمن العراقية قد أعادت في 7 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري افتتاح ميناء أم قصر أمام حركة البضائع بعد مضي 9 أيام على توقفه.

ويعد ميناء أم قصر أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.

وحذرت الحكومة العراقية سابقاً من خسائر كبيرة جراء الإغلاق وإعاقة دخول المواد الغذائية إلى العراق.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.