غارات روسية على إدلب تودي بحياة 3 مدنيين

قتل 3 مدنيين في قصف جوي لقوات النظام وروسيا، السبت، على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وأكد مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية أن طائرات حربية روسية شنت غارات جوية على قرى معرزيتا وأرينبة ومعرة حمرة.

وقال مسؤولون في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، للأناضول، إن القصف الجوي أودى بحياة 3 مدنيين في قرية معرزيتا.

وأكدوا أن قوات النظام شنت هجمات بقذائف الهاون وسلاح والمدفعية والصواريخ على بلدة كفرنبل وقرى في إدلب.

فيما تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

في مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.