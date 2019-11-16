مقتل 18 مدنيا في تفجير سيارة مفخخة في مركز للحافلات بـالباب السورية

قُتل 18 مدنياً، اليوم السبت، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة "الباب" شمالي سوريا.

ووقع هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب بريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية "درع الفرات".

وأسفر الهجوم أسفر عن مقتل 18 وإصابة 30 مدنيًا على الأقل، وفق معلومات أولية، وسط مخاوف من زيادة عدد القتلى.

كما تسبب التفجير باحتراق عدد من السيارات، وأضرار كبيرة في المباني المحيطة.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المنطقة، فيما بدأت القوات الأمنية بالتحقيق للكشف عن منفذي الهجوم.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي احتلاله لمنطقة "تل رفعت" شمال غربي "الباب".

ويستهدف التنظيم الإرهابي المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر انطلاقًا من "تل رفعت".