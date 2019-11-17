مقتل 9 مدنيين في غارات روسية على إدلب السورية

قتل 9 مدنيين وأصيب 10 آخرون في غارات لمقاتلات روسية على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن طائرات حربية روسية، أغارت على مدينة سراقب، وقرى أرينبة، وفطيرة، وبسقلا، والملاجة بريف ادلب.

ووفق مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، فقد أسفر القصف، صباح الأحد، عن مقتل 4 مدنيين في سراقب، و5 آخرين في الملاجة، فضلا عن إصابة 10 أشخاص.

وتعرضت مدينة كفرنبل، وقرية معرزيتا في ريف إدلب ايضا، إلى هجمات برية وجوية، كما طال القصف قرية كبينة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا.

فيما تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة، حسب المصدر ذاته.