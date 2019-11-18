أكتوبر يشهد طفرة في بيع العقارات للأجانب في تركيا

سجلت مبيعات قطاع العقارات في تركيا للأجانب رقما قياسيا خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالمقارنة مع مبيعات القطاع خلال الأشهر السابقة من العام الحالي.

وبحسب معلومات أحصاها مراسل الأناضول من ممثلي القطاع، بلغ عدد المنازل المباعة للأجانب خلال أكتوبر الماضي، 4 آلاف و272 منزلا.

وارتفعت مبيعات قطاع العقارات الشهر الماضي، بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد المنازل المباعة للأجانب منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي، 36 ألف و197 منزلا.

وطرأ ارتفاع على مبيعات المنازل للأجانب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 19 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان عدد المنازل المباعة للأجانب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، 30 ألف و431 منزلا.

وأشار ممثلو القطاع إلى احتمال تجاوز عدد المنازل المباعة للأجانب خلال العام الحالي، 40 ألف منزل، سيما أنه تم بيع 39 ألف و663 منزلا للأجانب خلال العام الماضي.

واحتل العراقيون المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا خلال أكتوبر الماضي، بشرائهم 597 منزلا.

وجاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بـ536 منزلا والروس ثالثا بـ292، والألمان رابعا بـ225، والكويتيون خامسا بـ182 منزلا.

وخلال الأشهر العشرة الأولى، احتل العراقيون أيضا المرتبة الأولى في شراء المنازل بتركيا، بـ6 آلاف و124 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ4 آلاف و160، والروس ثالثا بألفين و231، والسعوديون رابعا بألف و840 منزلا.