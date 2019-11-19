إسرائيل تعترض صواريخ سورية بعد سماع انفجارات في محيط دمشق

اعترض الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين الثلاثاء، 4 صواريخ أطلقت من سوريا نحو الجولان المحتل، فيما سمع دوي انفجارات دوت بالقرب من مطار دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر "تويتر": "تم تحديد 4 مقذوفات انطلقت من سوريا نحو شمال إسرائيل".

وأضاف: "يمكن أن نؤكد أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت الصواريخ الـ4 في السماء".

ولم يصدر أي تعليق من النظام السوري حول هذا التطور حتى الساعة 5:20 ت.غ.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن صافرات الإنذار التي دوت في هضبة الجولان جاءت نتيجة إطلاق 4 صواريخ من منطقة سورية، لافتا إلى أن أيا منها لم يسقط داخل إسرائيل بعد اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.

بالمقابل، ذكرت وكالة النظام الإعلامية "سانا" أنه سُمع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبينما لم تعلن أي جهة شن هجمات على مطار دمشق حتى الساعة، سبق أن شنت إسرائيل هجمات جوية على هذا المطار وأهداف أخرى في العمق السوري.

وغالباً ما تستهدف تل أبيب مطار دمشق حيث تتمركز وحدات عسكرية إيرانية.

فيما اكتفت الصحافة العبرية بنقل خبر الانفجارات قرب مطار دمشق عن وكالة "سانا" ووسائل الإعلام السورية، لفتت صحيفة "جيورساليم بوست" في هذا الصدد إلى أنه لم يُعلن عن شن هجمات إسرائيلية داخل سوريا منذ نحو شهر ونصف الشهر.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على استهدافها الداخل السوري، إلا أنها أعلنت في سبتمبر/أيلول 2018 أنها شنت 200 غارة في الأراضي السورية خلال 18 شهرا ضد أهداف أغلبها إيرانية.