غانتس يبلغ الرئيس الإسرائيلي فشله في تشكيل حكومة

أعاد بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق- أبيض" (يسار)، المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية، الأربعاء، التفويض إلى الرئيس رؤوفين ريفلين، مقرًا بالفشل في مهمته.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن غانتس اتصل هاتفيًا بريفلين، وأبلغه بفشله في تشكيل حكومة، وذلك قبل نحو أربع ساعات من انتهاء المهلة المحددة لذلك.

وأضافت أن غانتس أبلغ ريفلين بأنه "ملتزم بمواصلة بذل كل جهد ممكن لتشكيل حكومة جيدة للمواطنين الإسرائيليين".

وفي هذه الحالة، سيكون أمام الكنيست (البرلمان)، بدءًا من الخميس، مهلة 21 يومًا لترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة.

وإذا أخفق الكنيست، فستتم الدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة، ستكون الثالثة بعد عمليتين انتخابيتين في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين.

وفي المرتين لم تأت الانتخابات بفائز قادر على تشكيل حكومة، لعدم حصول أي من الكتلتين (اليمين والوسط-يسار) على دعم 61 عضوًا بالكنيست من أصل 120، لضمان حصول الحكومة على الثقة.

وتواجه إسرائيل أزمة سياسية منذ عام تقريبًا، بعد أن استقال أفيغدور ليبرمان من منصبه كوزير للدفاع؛ ما تسبب بانهيار حكومة بنيامين نتنياهو.

وقبل غانتس، فشل نتنياهو، زعيم حزب "الليكود" (يمين)، مرتين في تشكيل حكومة؛ لعدم تمكنه بالأساس من التوصل إلى اتفاق مع ليبرمان.