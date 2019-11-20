مقتل 21 مدنياً بينهم ثمانية أطفال في قصف بصاروخ وغارات روسية على إدلب

قُتل 21 مدنياً على الأقل بينهم ثمانية أطفال، اليوم الأربعاء، جراء قصف شنّه النظام السوري وضربات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقُتل 15 مدنيا بينهم ستة أطفال وأصيب نحو أربعين آخرين بجروح جراء سقوط صاروخ أرض-أرض أطلقته قوات النظام على مخيم عشوائي للنازحين قرب بلدة قاح في شمال محافظة إدلب قرب الحدود التركية.

من جهة أخرى، قتل 6 مدنيين بينهم أربعة أطفال، في قصف طائرات حربية روسية استهدف مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب، وسط توقعات بارتفاع العدد لوجود جرحى في حالات خطرة.

وشاهد مصوّر متعاون مع وكالة فرانس برس مسعفاً يُخرج جثة طفلة غطاها الغبار من تحت الأنقاض ويضعها في سيارة إسعاف.