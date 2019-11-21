النائب العام الإسرائيلي يقرر محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فساد

قرر المدعي العام الاسرائيلي افيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، توجيه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.

وجاء في بيان لوزارة العدل "ان المدعي العام قرر تقديم لائحة اتهام في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء".

ووجهت له تهمة تلقي الرشى وخيانة الأمانة والخداع في ملف "4000" المعروف بقضية شركة الاتصالات بيزك خلال ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.

كما وجهت له تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف"1000" المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيكار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات.

وقرر المدعي العام ايضا توجيه تهمة الخداع وخيانة الامانة في ملف 2000 " المعروف بقضية "يديعوت احرونوت" اكثر الصحف انتشارا، إذ حاول نتنياهو التوصل الى اتفاق مع الناشر مالك الصحيفة للحصول على تغطية إيجابية له وذلك خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة الـ 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إبلاغ الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية.