12 قتيلا على الأقل في قصف صاروخي على مخيم للنازحين شمال سوريا

ارتفع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي شنته مجموعات إرهابية مدعومة من إيران على مخيم للنازحين في منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، إلى 12 قتيلا و40 جريحا على الأقل.

وأوضح مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، الأربعاء، أن ميليشيات إرهابية مدعومة إيرانيا نفذت هجوما صاروخيا من قاعدة "جبل عزان" جنوبي حلب، على مخيم للنازحين في إدلب.

وبدورها، أوضح الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أن عدد قتلى الهجوم الصاروخي ارتفع إلى 12 شخصا، وجرح أكثر من 40.

هذا وقد نقلت سيارات الإسعاف 4 أشخاص إلى تركيا عبر معبر "جيلوه غوزو" بولاية "هطاي" جنوبي تركيا إلى مستشفيات قضاء ريحانلي، ومن بينهم أطفال أحيلوا إلى الأقسام المختصة بعد تلقي الإسعافات الأولية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.