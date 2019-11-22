العاهل الأردني: علاقاتنا مع إسرائيل في أسوأ حالاتها حالياً

قال عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني إن علاقات بلاده مع إسرائيل تمر في أسوأ حالاتها حالياً.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة حوارية عقب تسلمه جائزة "رجل الدولة-الباحث" لعام 2019، التي نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وفي رده على سؤال حول السلام بين الأردن وإسرائيل، قال الملك عبدالله: "بالنسبة للعلاقات الأردنية الإسرائيلية فهي في أسوأ حالاتها الآن، ويرجع جزء من الأسباب إلى قضايا داخلية في إسرائيل".

وأضاف أن "مستقبل إسرائيل هو أن تكون جزءا من الشرق الأوسط؛ فالمشكلة في ذلك أنه لن يحصل بالكامل إذا لم نقم بحل القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "المشاكل التي نواجهها مع إسرائيل هي ثنائية، وجزء منها يتعلق بالشؤون السياسية الداخلية".

واستطرد: "علينا تذكير الناس أن السلام الأردني الإسرائيلي تم إنجازه دون الأمريكيين؛ حيث جلس الأردنيون والإسرائيليون معا لأنه كان لديهم الثقة ببعضهما لصنع هذا السلام، وأتمنى أن يمكننا ما سيحصل في إسرائيل في الشهرين أو الثلاثة القادمة من العودة للحديث معا عن أمور بسيطة لم نتمكن من مناقشتها خلال العامين الماضيين".

وعن جهود كسر جمود عملية السلام، ودور الولايات المتحدة في ذلك، قال الملك: "إن كان هناك من يقول من المجتمع الدولي أن بإمكاننا تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون دعم الولايات المتحدة فإنه لا يعرف منطقتنا، والدور الذي تلعبه فيه، وجميعنا بحاجة لدور أمريكي يجمع بين الطرفين".

والأردن، إلى جانب مصر، الدولتان العربيتان الوحيدتان الموقعتان على اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

لكن العلاقات بين المملكة الهاشمية وإسرائيل تمر بفترة توتر مؤخرا على خلفية انتهاكات إسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى واعتداءات على قطاع غزة، واحتجاز متبادل لمواطنين من البلدين، إضافة إلى إطلاق نار وقع مجمّع السفارة الإسرائيلية في عمان، في يوليو/تموز 2017، ما أسفر عن مقتل أردنيين اثنين وإصابة إسرائيلي.