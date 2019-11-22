القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

سفير: بوتين قد يزور فلسطين أوائل 2020

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.11.2019 23:21
سفير: بوتين قد يزور فلسطين أوائل 2020

كشف سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأراضي الفلسطينية يمكن أن تتم أوائل 2020، دون ذكر يوم بعينه.

وفي مؤتمر صحفي بموسكو، أعرب السفير عن أمله أن تكون هذه الزيارة "لصالح الشعبين الفلسطيني والروسي".

وفي وقت سابق الجمعة، دعت الحكومة الفلسطينية نظيرتها الروسية إلى المشاركة في مشاريع مرتبطة بقطاع الطاقة في البلاد، أبرزها التنقيب عن النفط.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية، عقب اجتماعات استضافتها موسكو للدورة الرابعة للجنة الحكومية العليا للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين البلدين، التي اختتمت اليوم.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بأن بوتين سيزور البلاد في يناير/ كانون الثاني 2020.

وقالت الصحيفة غير الحكومية إن الرئيس الروسي يعتزم زيارة إسرائيل، للمشاركة في افتتاح نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في مدينة القدس.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني إن علاقات بلاده مع إسرائيل تمر...
مختارات