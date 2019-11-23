البنتاغون يفقد طائرة مسيرة في الأجواء الليبية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها فقدت أثر طائرة مسيرة كانت تُحلق فوق ليبيا، حيث تدور معارك بين القوات الموالية لخليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان الجمعة ، إن الطائرة غير المسلحة "فُقِدت فوق طرابلس" الخميس. وأضافت أن هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حولها.

وأوضح البيان أن القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".

وأشار بيان القيادة الأميركية إلى أن "هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين".

يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت القوات الموالية لحفتر التي تسيطر على شرق ليبيا، الأربعاء أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تُحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

وتشهد ليبيا نزاعًا وفوضى، منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في العام 2011.