بنس يتفقد قوات بلاده في العراق ويزور أربيل ويمتنع عن لقاء مسؤولي بغداد

اكتفى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بمكالمة هاتفية أجراها مع رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي خلال زيارة يجريها للبلاد.

وكان بنس، قد بدأ في وقت سابق السبت، زيارة مفاجئة للعراق غير محددة المدة.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إن بنس "يجري زيارة متفق عليها، تشمل تفقد قوات بلاده في قاعدة عين الأسد (بمحافظة الأنبار غربي البلاد) فضلاً عن لقاء مسؤولين أكراد في أربيل عاصمة إقليم شمال العراق".

وأوضح البيان أن الزيارة لا تشمل بغداد، أو لقاء أي مسؤول حكومي فيها، بل اكتفى بنس بإجراء مكالمة هاتفية مع عبد المهدي.

وأضاف البيان أن المكالمة الهاتفية بين بنس وعبد المهدي "تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين".

وفي وقت لاحق، وصل بنس إلى مدينة أربيل، وكان في استقباله رئيس إقليم شمال العرق، نيجيرفان برزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني، ونائبه فوباد طالباني.

وعقب لقائه، مسؤولي الإقليم، قال نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات للصحفيين، إن عبد المهدي تعهد بالحفاظ على أرواح المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف أن بلاده تحترم سيادة العراق، إلا أنها قلقة من النفوذ الإيراني فيه.

وأشار بنس إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في شراكتها مع العراق، ومن ذلك إقليم الشمال، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع: "مسؤولو إقليم شمال العراق يدعمون خطة الرئيس ترامب في حماية القوات الأمريكية للحقول النفطية في سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أجرى، زيارة مماثلة، لبغداد أواخر العام الماضي، تفقد خلالها جنود بلاده دون لقاء أي مسؤول عراقي.