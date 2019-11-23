وزير خارجية البحريني: مجلس التعاون لم يطالب يوما بتغيير النظام الإيراني

صرح وزير خارجية البحرين إن "دول مجلس التعاون الخليجي لم ولن تطلب تغيير النظام الإيراني"، موجهاً الاتهام رغم ذلك لطهران باستمرار تدخلها في شؤون دول عربية.

وقال خالد بن أحمد آل خليفة، في كلمة باللغة الإنجليزية، في ثانِ أيام مؤتمر حوار المنامة، وفق مقتطفات أوردتها خارجية بلاده عبر حسابها الموثق بـ"توتير"، السبت.

وأكد آل خليفة أن "إيران لا تزال تتدخل في العراق ولبنان وسوريا واليمن وتحاول بسط همينتها".

وقال: "إننا في مجلس التعاون الخليجي كدول مسؤولة لم نقم يوما بالمطالبة بتغيير النظام في إيران ولن نفعل ذلك ولم نتدخل يوما في شؤونها الداخلية ولن نفعل".

وأضاف وزير خارجية البحرين: "ندعو أن يكون لإيران اهتماما أكبر بدول الجوار والسعي إلى إحلال السلام فلا تستطيع حل مشكلها مع الآسرة الدولية بتجاهل دول الجوار".

يأتي حديث البحرين بالتزامن مع ما تشهده إيران، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري من احتجاجات على رفع أسعار الوقود.

فيما تتهم طهران "أطرافا خارجية" بالسعي لإخلال النظام العام، وتقول إن المظاهرات "يتم إدارتها من خارج البلاد".

وانطلق مؤتمر "حوار المنامة"، في نسخته الـ15 الجمعة، في البحرين، لبحث قضايا بينها الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة والتحالفات الجديدة وتدخلات إيران، بمشاركة مسؤولين في عدة دول، ويستمر 3 أيام.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.