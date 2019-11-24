قتيلان وعشرات الجرحى في اشتباكات بين المحتجين والأمن في محافظة ذي قار العراقية

قال مصدر طبي عراقي، الأحد، إن حصيلة اشتباكات قوات الأمن ومحتجين بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار (جنوب)، أسفرت عن قتيلين اثنين و35 مصاباً.

وفجر الأحد، حاول مئات المتظاهرين اجتياز حاجز وضعته قوات الأمن على جسر الزيتون وسط الناصرية، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

وقال مصدر طبي يعمل في دائرة صحة ذي قار للإناضول، طالبا عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، إن "قتيلين و35 جريحاً هي حصيلة الاشتباكات التي اندلعت فجر الأحد بين عناصر الأمن والمحتجين في مدينة الناصرية".

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 340 شخصا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.