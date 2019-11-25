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مقتل مدنيين اثنين وجرح 3 بتفجير سيارة مفخخة في أعزاز السورية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.11.2019 14:11
آخر تحديث في 25.11.2019 14:27
مقتل مدنيين اثنين وجرح 3 بتفجير سيارة مفخخة في أعزاز السورية

قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطرة في مدينة أعزاز شمالي سوريا، الاثنين، جراء تفجير سيارة مفخخة وسط المدينة.

وانفجرت السيارة المفخخة عند محطة الحافلات الواقعة في مركز مدينة أعزاز.

ووجهت وزارة الدفاع التركية الاتهام لمنظمة "ي ب ك" بالضلوع في التفجير المذكور واستهداف المدنيين الأبرياء.

وقالت الوزارة التركية، في تغريدة: "استهدف عدو الإنسانية تنظيم ي ب ك/ بي كا كا هذه المرة أيضاً المدنيين الأبرياء في مدينة أعزاز الواقعة في منطقة درع الفرات".

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة أعزاز انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب المدينة التي تسيطر عليها المنظمة منذ 2016.

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