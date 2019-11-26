أول رحلة طيران مباشرة بين السعودية وقطر منذ الأزمة الخليجية

أعلن المنتخب الوطني السعودي أن فريقه غادر من مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس الخليج العربي 24، في أول رحلة طيران مباشرة بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أكثر من عامين.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر"، مساء الاثنين: "غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول عبر طائرة خاصة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي 24".

ويعد هذا هو أول كسر للحظر الجوي الذي أعلنت السعودية فرضه على قطر منذ بداية الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

والاثنين، وصلت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، إلى قطر، للمشاركة في منافسات بطولة كأس خليجي 24، والتي تستضيفها الدوحة وتنطلق منافساتها اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى 8 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وجاءت مشاركة الثلاثي الخليجي، كتطور مفاجئ رغم قرار سابق لهم بمقاطعة البطولة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بوصول بعثتي منتخب السعودية والإمارات لكرة القدم، بشكل منفصل إلى مطار حمد الدولي، وسط استقبال رياضي رسمي.

ولا تزال الأزمة الخليجية مستمرة منذ أن قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بينها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

والاثنين الماضي، قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجار الله، إن مشاركة المنتخبات الثلاثة في (خلیجي 24) "مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة بین الأشقاء".