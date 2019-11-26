مسلحون من حزب الله وحركة أمل يعتدون على معتصمين في بيروت وصور

اعتدى مسلحون من "حزب الله" وحركة "أمل"، مساء الاثنين، على معتصمين في العاصمة بيروت ومدينة صور جنوبي لبنان.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، عناصر من "حزب الله" وحليفته حركة "أمل"، وهم يقتحمون ساحة العلم عند مدخل صور، ويعتدون على المحتجين.

وأقدم هؤلاء أيضا على إحراق خيم المعتصمين وسط انتشار لعناصر من الجيش وقوى الأمن، الذين عجزوا عن حماية المتظاهرين العزل في المدينة التي يسيطر "حزب الله"عليها.

وفي بيروت، شهدت منطقة الكولا المتاخمة لمنطقة "طريق الجديدة" هجمات من عناصر "حزب الله" وحركة "أمل"، أيضا، وسط أنباء عن إصابة اثنين من المتظاهرين وسماع دوي إطلاق رصاص.

فيما أفادت لاحقا وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بعودة الهدوء إلى منطقة الكولا.

وقالت إن "مواكب من الدراجات النارية كانت انطلقت من طريق الجديدة والضاحية الجنوبية في بيروت، وحصل توتر بين الشبان من المنطقتين وحصل إطلاق نار في الهواء، فتدخلت القوى الأمنية وأعادت الأمور إلى طبيعتها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها أنصار لـ"حزب الله" وحركة "أمل" المتظاهرين.

إذ نشبت مواجهات في ساحة رياض الصلح وجسر الرينغ وسط بيروت، ليل الأحد الاثنين، بين أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" من جانب ومتظاهرين من جانب آخر؛ أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بجروح، قبل أن تسيطر القوى الأمنية على الموقف، وفق المديرية العامة للدفاع المدني.

كما جرت مواجهات مشابهة في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت الشهر الماضي.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بـ"الفساد" و"نهب الأموال العامة".