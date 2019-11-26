أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 17 مدنيا وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بسيارة مفخخة في قرية "تل حلف" غربي مدينة رأس العين السورية.

ونشرت الوزارة الثلاثاء تغريدة على حسابها في "تويتر" حول استهداف التنظيم الإرهابي قرية "تل حلف" بسيارة مفخخة.

وقالت: " تنظيم ي ب ك/ بي كا الذي لا تقل جرائمه فظاعة عن جرائم تنظيم داعش، يواصل استهداف المدنيين الأبرياء عبر السيارات المفخخة".

وأضافت: "قتلة الرضع فجروا هذه المرة، سيارة مفخخة في قرية تل حلف وقتلوا 17 مدنيا وأصابوا أكثر من 20 آخرين بجروح".