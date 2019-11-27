تركيا ترعى احتفالاً في مدرسة أيتام في إدلب لرفع معنويات الأطفال

نظمت وكالة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، احتفالاً أقيم في محافظة إدلب شمال غرب سوريا أمس، بهدف تعزيز الروح المعنوية لمئات الأطفال.

وكانت الوكالة التي بنت المدرسة في قرية "رحمت"، قد جمعت فيها 650 طالباً من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية للاستمتاع بمجموعة من المسرحيات والعروض.

وصرح "صالح طوسون" رئيس قسم الإعلام التابع لوكالة الإغاثة الإنسانية في سوريا، بأن الأطفال قضوا وقتًا رائعًا في هذا الحدث.

وقال: "قبل حوالي عامين، بنينا هذه المدرسة في قرية رحمت التي تضم حوالي 100 منزل و العديد من الأطفال، معظمهم من الأيتام. نحن نحاول تنشئة أفراد متعلمين في هذه المدرسة". مضيفًا أن هذا اليوم أسعد قلوب الأطفال ومنحهم استراحةً قصيرةً من الدوام المدرسي.

وبعد تقديم العروض، حصل 186 طالباً ممن نالوا درجات متفوقة، على شهادات فخرية وجوائز.

جديربالذكر أن مدينة "إدلب" السورية، وهي آخر جيب معارض في سوريا، أضحت موطناً لحوالي 4 ملايين نسمة. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد توصلا إلى اتفاق في سوتشي يوم 17 سبتمبر 2018، أعلنا بموجبه أنه سيتم الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب مع سحب الأسلحة الثقيلة والمتطرفين منها.