متظاهرون يضرمون النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف

أضرم المئات من المتظاهرين العراقيين، مساء الأربعاء، النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف، وهو ما دفع السلطات الأمنية لفرض حظر التجوال في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، وفق ما أفاد مصدر أمني.



وقال ضابط شرطة برتبة ملازم أول في شرطة النجف للأناضول، إن "المئات من المتظاهرين أضرموا النيران بالقنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط شعارات منددة بطهران".



وأضاف أن السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال إلى أجل غير مسمى في المدينة على خلفية هذا التطور.



وأشار المصدر إلى أن قوات مكافحة الشغب لم تتمكن من السيطرة على الحشود وهو ما دفعها للتراجع. مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد النيران.



وتعتبر النجف من المدن المقدسة لدى المسلمين الشيعة وهي مكان إقامة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الذي عبر أكثر من مرة عن دعمه لمطالب الاحتجاجات الشعبية.



يذكر أن محتجين حاولوا مرارا اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة دون جدوى.



وتشهد بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 348 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.



وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.