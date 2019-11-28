الدفاع التركية تعلن عودة 593 نازحا سوريا إلى منازلهم بـتل أبيض

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عودة 593 مواطنا سوريا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في منطقة "تل أبيض"، بعدما اضطروا النزوح منها هربًا من ممارسات تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الخميس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة إن "عودة أشقائنا السوريين متواصلة إلى منازلهم في منطقة عملية نبع السلام".

وأضافت: "593 من أشقائنا السوريين الذي كانوا نزحوا إلى جرابلس في منطقة عملية درع الفرات هربًا من ضغوط تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الإرهابي، عادوا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في تل أبيض".

ونشرت الوزارة صورًا تظهر عودة المواطنين السوريين إلى منازلهم في المنطقة التي تم تحريرها في إطار "نبع السلام".

وفي يونيو/ حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي "تل أبيض" ذات الغالبية العربية، وبعد عام سيطر تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" عليها بدعم من القوات الأمريكية.

وقام "بي كا كا/ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.