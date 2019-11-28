العراق.. فرض حظر تجول في مدينة الناصرية والنجف

فرض السلطات العراقية حظر تجول في مدينة الناصرية الواقعة جنوب العراق الخميس بعد مقتل 13 شخصًا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وقد انتشر عناصر الأمن في محيط الناصرية وقاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.

وأعقب القرار خطوة مشابهة في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة حيث أحرق المتظاهرون ليلاً القنصلية الإيرانية.

وفي هذه الأثناء، أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على "ضبط الأمن" بينما طالبت إيران العراق باتخاذ "إجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في النجف.