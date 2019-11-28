مسؤولون روس يجتمعون بقيادات من ي ب ك/بي كا كا الإرهابي في عين العرب

اجتمع مسؤولون روس مع بعض القيادات في ي ب ك (الذراع السورية لتنظيم بي كا كا الإرهابي) في عين العرب، وطمأنوا التنظيم الإرهابي أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم مهاجمة الجيش التركي للمنطقة.

وقالت التقارير إن مسؤولَين من وزارة الخارجية الروسية وجنرالاً حضروا الاجتماع مع الإرهابيين.

وقد شن تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي عشرات الهجمات على منطقة نبع السلام التي نفذتها تركيا في الشمال السوري. في حين أكملت تركيا وروسيا 11 دورية مشتركة في المنطقة بعد الانتهاء من فترة الانسحاب البالغة 150 ساعة وفقًا للصفقة.

وقال بوتين إن تركيا اشتكت لروسيا من انتهاك تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي لشروط اتفاق سوتشي، وإن البلدين اتفقا على التدخل في حال حدثت انتهاكات للاتفاق.

كما تعهد المسؤولون الروس بتقديم الدعم لإرهابيي تنظيم ي ب ك/بي كا كا من أجل الخدمات في المنطقة، حسبما ذكر المدعو أنور مسلم، زعيم تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي ، الذي أضاف أنهم تلقوا تأكيدًا بأن موسكو لن تسمح بعملية عسكرية تركية في المنطقة.

في الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى أن المسؤولين الروس قد عقدوا أيضًا اجتماعًا مع ضباط في الجيش التركي في منطقة تل تمر السورية، جنوب شرق منطقة رأس العين. وأن الجانب التركي أعرب عن قلقه بشأن الاجتماع الروسي مع إرهابيي تنظيم ي ب ك/بي كا كا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو