إصابة 4 مدنيين إثر هجومين لـي ب ك الإرهابي شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إصابة 4 مدنيين إثر هجمات إرهابية لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الدفاع التركية عبر حسابها في "تويتر"، الجمعة.

وقالت الوزارة: "يواصل إرهابيو ي ب ك/ بي كا كا استهداف بيئة الأمان والمدنيين الأبرياء، في منطقة درع الفرات".

وأوضحت "قام إرهابيون بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الباب (مدينة ضمن درع الفرات)، أسفر عن إصابة مدنيين اثنين، كما استهدفوا مدنيين آخريْن بينما كانا يعملان بالأرض عبر صاروخ تاو في نفس المنطقة".

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت، خلال 150 ساعة.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.

ويقوم عناصر التنظيم باستهداف متكرر لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري انطلاقا من تل رفعت.