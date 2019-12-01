القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

مجلس النواب العراقي يوافق على استقالة حكومة عبد المهدي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.12.2019 15:25
آخر تحديث في 01.12.2019 18:17
مجلس النواب العراقي يوافق على استقالة حكومة عبد المهدي

وافق مجلس النواب العراقي، الأحد، على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.

ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية العليا في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو الى "إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.

وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان الاحد، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقا لمصادر طبية.

وبالتزامن، أصدرت محكمة عراقية حكما هو الاول من نوعه بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، وفقا لمصدر قضائي.

وذكر المصدر لوكالة فرانس برس أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في الكوت، عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق دعا سياسيون وإعلاميون ونشطاء تونسيون، إلى إقالة وزير السياحة في حكومة...
مختارات