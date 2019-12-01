مقتل 9 أطفال وامرأتين في قصف طيران إماراتي جنوبي ليبيا

أعلن مستشفى حكومي بمدينة مرزق جنوبي ليبيا، الأحد، استقبال جثامين 9 أطفال وامرأتين، إحداهما حامل، نتيجة قصف طيران إماراتي مسير داعم لخليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان صادر عن مستشفى مرزق العام، نقله المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، لمواجهة هجوم قوات حفتر على طرابلس.

وقال البيان إن القصف وقع ليل الجمعة - السبت الماضي، واستهدف منزلا بمنطقة أم الأرنب في مدينة مرزق.

وأضاف أن الأطفال الذي قتلوا جراء القصف تراوح أعمارهم بين عام ونصف عام، وثلاثة عشر عامًا.

وأوضح البيان أن الجثامين تمت إحالتها صباح الأحد إلى مركز مدينة سبها (جنوب غرب) الطبي، للعرض على الجهات القضائية المختصة.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من قصف طيران إماراتي داعم لحفتر، مجمع منطقة سرت للمطاحن والأعلاف (450 كلم شرق طرابلس).

وبينما تتهم حكومة "الوفاق" الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، فيما تتصدى الأخيرة لهذا الهجوم.