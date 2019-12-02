الأمطار تفاقم من معاناة مخيمات النازحين في إدلب السورية

فاقم قدوم موسم الشتاء من معاناة قاطني مخيمات النزوح في محافظة إدلب شمال شرقي سوريا، والتي كانت تفتقر أصلاً لمقومات الحياة الرئيسية.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت المنطقة هطول كميات كبيرة من الأمطار التي غمرت أجزاء كبيرة من مخيم الساروت القريب من الحدود التركية.

وفي حديثه للأناضول، قال مدير المخيم، هريج جاسم، إن المخيم يضم 117 خيمة، لا توجد فيها سوى مدفأة واحدة.

وأشار إلى أن المخيم بحاجة ماسة وعاجلة لوقود التدفئة والسلال الغذائية، مبيناً أن المخيم يقطنه الفارون من قصف نظام الأسد والميليشيات الداعمة له.

بدورها، قالت عائشة جاسم (65 عاماً)، إحدى قاطنات المخيم، إنهم اضطروا للخروج من ديارهم بسرعة دون اصطحاب أية مستلزمات معهم.

وأضافت أن الأمطار غمرت خيمهم، وأنهم يضطرون لانتظار أشعة الشمس كي يشعروا بالدفء.

ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018، قتل أكثر من ألف و300 مدني في هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.