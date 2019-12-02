بدء إجراءات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رسمياً

أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الاثنين، رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين بأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستجري في المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن ماندلبليت، أبلغ أدلشتاين، أن بإمكان نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية في غضون 30 يوما بدءا من يوم الاثنين.

وكان ماندلبليت قد أعلن الشهر الماضي، قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الاحتيال وإساءة الثقة والرشوة.

ونظرا لعضوية نتنياهو في الكنيست (البرلمان) فإن بإمكانه طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن طاقم الدفاع عن نتنياهو، زعم أن ليس بالإمكان تحديد موعد البدء بمهلة طلب الحصانة البرلمانية، ما لم تتحدد المحكمة التي ستجري فيها محاكمة نتنياهو.

وقالت إن بلاغ ماندلبليت لرئيس الكنيست، الإثنين، جاء متضمنا اسم المحكمة وهي المحكمة المركزية الإسرائيلية المقامة في القدس الشرقية.

وهذا يعني بأن أمام الكنيست مهلة حتى الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل لاتخاذ القرار بشأن منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو.

ويتم تقديم طلب الحصانة إلى لجنة الكنيست البرلمانية .

ولكن لم يتم تشكيل هذه اللجنة منذ الانتخابات التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل " الإخباري الإسرائيلي، الإثنين:" ليس من الواضح كيف سيتخذ الكنيست قرارا بشأن الحصانة البرلمانية في ظل عدم وجود لجنة كنيست".

يذكر أنه في حال اتخاذ قرار بمنح حصانة برلمانية لنتنياهو، فإن بإمكان أعضاء كنيست، الالتماس الى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، لمعارضة قرار الحصانة.