زيارة خارجية مرتقبة لهنية في انتظار الموافقة المصرية

يعتزم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الموجود حاليا في العاصمة المصرية، القاهرة، القيام بجولة خارجية، تشمل عدة دول، لكنها مرتبطة بموافقة السلطات المصرية.

وقال مصدر فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، إن هنية يعتزم القيام بزيارة خارجية، لعدة دول، في حال موافقة السلطات المصرية على ذلك.

ويستخدم الفلسطينيون في قطاع غزة، مطار القاهرة الدولي، للسفر، لدول العالم الخارجي.

وأوضح المصدر أن هنية يعتزم -في حال وافقت مصر على سفره- زيارة روسيا وإيران وتركيا وقطر ولبنان وموريتانيا والكويت وماليزيا.

وسبق لهنية أن زار مصر، خلال السنوات الماضية، والتقى خلالها مسؤولين مصريين، لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع.

ووصل هنية، إلى القاهرة، الاثنين، عبر معبر رفح البري، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

ولم يصدر بيان عن حركة حماس، حول سفر هنية للقاهرة، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية.

وفي السياق ذاته، قالت حركة الجهاد، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن وفدا برئاسة الأمين العام زياد النخالة، سيصل إلى القاهرة، الاثنين، بدعوة مصرية لإجراء عدد من اللقاءات الهامة".

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.