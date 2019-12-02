وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز عن عمر يناهز 88 عاماً

توفي اليوم الاثنين الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 88 عاماً.

ولد الأمير متعب عام 1931 وهو الابن السابع عشر للملك عبد العزيز آل سعود. وتولى عدة مناصب منها أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير للأشغال العامة، ووزير المياه والكهرباء.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، ستصلى الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة عشاء الثلاثاء بالمسجد الحرام، دون تفاصيل أكثر.

ونعى الديوان الملكي الأمير متعب وهو أحد أبناء الملك المؤسس للمملكة عبد العزيز آل سعود.

وكان الأمير الراحل عضوا في هيئة البيعة المعنية باختيار الملك وولي العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، حين قدم استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفق إعلام محلي.