"ي ب ك" الإرهابي يحرق مخيما للنازحين بدير الزور

أقدم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الاثنين، على إحراق مخيم للنازحين في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وبحسب مصادر محلية، أشعلت عناصر التنظيم الإرهابي، النار في مخيم للنازحين يؤوي نحو 200 عائلة، في قرية جزرة البوحميد، بريف المحافظة.

وهدد "ي ب ك/ بي كا كا" بإحراق مخيم مجاور يحتوي على 300 خيمة، انتقاما لمقتل أحد عناصره في المنطقة.

وكان المخيم يؤوي الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وبعد اندلاع الحريق فيه نزح سكانه إلى القرى المجاورة.

وأقدم التنظيم الإرهابي، في العديد من المناسبات، على إحراق مخيمات النازحين الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها، وأراضي المدنيين الزراعية، في تلك المناطق.