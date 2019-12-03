تعرض دورية للشرطة العسكرية الروسية لعبوة ناسفة في شمال سوريا

تعرض ثلاثة جنود روس لإصابات طفيفة الاثنين بعد انفجار عبوة ناسفة في دوريتهم بالقرب من بلدة عين العرب في شمال البلاد، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الانباء الروسية "في الثاني من كانون الاول/ديسمبر، خلال مهمة استطلاع تقوم بها دورية روسية تركية مشتركة، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آلية مدرعة للشرطة العسكرية الروسية على بعد 1,5 كلم غرب بلدة كوران (منطقة عين العرب)".

وأضافت أن ثلاثة جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة وأصيبت الآلية بأضرار.

وتنفذ القوات المسلحة التركية والروسية منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر دوريات مشتركة في شمال سوريا لضمان انسحاب عناصر ي ب ك/بي كا كا الإرهابي بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 22 تشرين الاول/اكتوبر في سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.