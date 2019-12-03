لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الأمير تميم يتلقى دعوة رسمية من الملك سلمان

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في الرياض 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك السعودي تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في العاصمة الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري".

وأضافت الوكالة أن "الرسالة تسلمها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجا لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تحتضنها قطر حاليا، بعد رفضهم المشاركة سابقا.

واستضافت السعودية القمة السابقة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بدلا من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاستضافة، وسط غياب لـ 3 زعماء هم أمير قطر وسلطان عمان، ورئيس الإمارات، فيما كان من المتوقع أن تستضيف الإمارات القمة المقبلة.