تعليق الدراسة في عدد من المدارس في إدلب السورية

أعلن عدد من المدارس في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى بسبب مواصلة النظام السوري وروسيا قصفهما الجوي عليها.

وحسب معلومات المرصد الجوي التابع للمعارضة، الثلاثاء، شنت الطائرات الروسية غارات على مدينة كفرنبل وقرية كفر سجنة في ريف إدلب.

كما قصف النظام السوري مناطق كفرنبل وقرى كفرومة، ومعرزيتا، وحسانة، وموقة، ومعرة حرمة، والصرمان، وسمكة، وفروان، والشيخ سنديان، والجانية، وأم تينة، الواقعة في الريف الجنوبي لإدلب.

وحسب ذات المصدر، تم تعليق الدراسة في مدينتي معرة نعمان وسراقب، والنواحي المحيطة بهما جراء استمرار القصف على المنطقة.

والاثنين، قتل 4 مدنيين بينهم سجين، و3 آخرون من أقارب السجناء، إثر قصف جوي شنته الطائرات الروسية على سجن بمركز محافظة إدلب.

كما قتل 13 مدنيا إثر قصف جوي شنته قوات النظام، والجماعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران، على سوقين بمدينتي سراقب ومعرة النعمان بالمحافظة ذاتها.