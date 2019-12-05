الرئيس الفرنسي يعلن عقد قمة رباعية جديدة حول سوريا وليبيا قريبا

قال الرئيس الفرنسي إن قمة رباعية جديدة حول سوريا وليبيا، ستعقد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، بين زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأوضح إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو بالعاصمة البريطانية لندن، أنه يكن كل الاحترام لجهود تركيا في مكافحة الإرهاب.

ودعا ماكرون إلى تكثيف الحوار بين حلفاء الناتو، من أجل الحيلولة دون ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرقي سوريا مجددا.

وأشار إلى وجود عدد من القضايا المختلف عليها بين تركيا وفرنسا، مشددا في هذا السياق على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين.

وفيما يخص علاقات بلاده مع روسيا، صرح ماكرون أنه زود زعماء الناتو بطبيعة العلاقة القائمة بين موسكو وباريس.

وتابع قائلا: "نولي أهمية لحماية أوروبا وتحقيق استقرارها، وهذا الأمر لن يتم إلا عبر علاقات جيدة مع روسيا، وموسكو لم تعد عدوا للناتو".