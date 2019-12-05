المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يقر مذكرتي التفاهم مع تركيا

أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

جاء ذلك في قرار مكتوب صادر عن المجلس وقّعه رئيسه فائز السراج.

وذكر نص القرار في مادته الأولى، أنه "بموجب أحكام هذا القرار، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، الموقعتين بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وطالبت الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وفي 27 نوفمبر، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.