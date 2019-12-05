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"عطل فني مفاجئ" يطيح بمقاتلة مصرية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.12.2019 21:53
آخر تحديث في 06.12.2019 01:02
عطل فني مفاجئ يطيح بمقاتلة مصرية

أعلن الجيش المصري، الخميس، سقوط مقاتلة خلال "طلعة تدريبية"؛ جراء "عطل مفاجئ" ونجاة الطيار.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان إنه "في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة".

وأضاف أن العطل "أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة".

وأشار إلى أنه "جار تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".

ولم يحدد البيان موقع سقوط المقاتلة أو طرازها.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث إعلام روسي عن تحطم مقاتلة روسية الصنع من طراز "ميغ 29"، خلال "طلعة تدريبية" في مصر، فيما لم يتسن التأكد من نوعية المقاتلة من مصدر مسؤول.

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