إسرائيل تجري تجربة على منظومة صاروخية باليستية

أجرت إسرائيل، الجمعة، تجربة على محرك صاروخ باليستي وسط البلاد، بحسب هيئة البث العبرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "إن المؤسسة الدفاعية أجرت اختبارا لنظام دفع صاروخي من قاعدة وسط إسرائيل".

وأضافت "تم تحديد موعد الاختبار مسبقا ونفذ وفقا للخطة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن الحديث يدور عن صواريخ باليستية من طراز "يريحو" (أريحا بالعربية)، يصل مداها الى آلاف الكيلومترات وهي قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

واعتبرت أن التجربة رسالة إلى إيران، مشيرة إلى ما أفادت به مصادر استخباراتية أمريكية لشبكة سي إن إن الأمريكية من أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بقيام الجيش الإيراني بتحركات وبنشر أسلحة قد تستخدم لاستهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.