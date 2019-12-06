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تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية الليبية ومليشيات حفتر جنوبي طرابلس

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.12.2019 19:03
آخر تحديث في 07.12.2019 02:06
تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية الليبية ومليشيات حفتر جنوبي طرابلس

تجددت الاشتباكات المسلحة، الجمعة، بين قوات الحكومة الليبية ومليشيات خليفة حفتر، في محوري "اليرموك" و"الخلاطات" جنوبي العاصمة طرابلس.

وأفاد مصادر صحفية أن المواجهات المسلحة لا تزال مستمرة، ويسمع صداها بشكل واضح، مع تحليق مكثف لطيران حربي تابع لحفتر.

وتحاول ميليشيات حفتر السيطرة على "معسكر حمزة" الواقع في نهاية شارع الخلاطات.

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا، في بيان، أن المدفعية الثقيلة التابعة لقواتها بالمنطقة العسكرية الغربية، تستهدف بشكل مباشر دبابة تابعة لقوات حفتر في محور الخلاطات.

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