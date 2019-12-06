سعد الحريري يطلب العون المادي من الدول الصديقة

طلب لبنان على لسان سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، العون من الدول الصديقة لتوفير الائتمان اللازم لواردات الغذاء والمواد الخام.

وقال الحريري في بيان اليوم الجمعة إنه طلب مساعدة دول صديقة في تمويل واردات السلع الأساسية فيما ذكرت مصادر أن فرنسا تعتزم عقد اجتماع دولي لحشد المساعدة لبيروت في مواجهة أزمة اقتصادية حادة.

وأوضح البيان أن الحريري طلب المساعدة أرسل إلى السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر.



ويعاني لبنان من أسوأ متاعب مالية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

وقال مسؤول أوروبي إن الدعوات أرسلت لحضور اجتماع باريس يوم 11 ديسمبر كانون الأول.



فيما ذكر مسؤول لبناني "أنه اجتماع لمحاولة حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع الأزمة الحادة التي يواجهها".



وأضاف أن من المتوقع دعوة السعودية والإمارات لحضور اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.