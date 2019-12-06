عادل الجبير يؤكد دعوة قطر لحضور القمة الخليجية في الرياض

أكدت المملكة السعودية توجيه الدعوة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة الخليجية في الرياض الأسبوع القادم.‎



جاء ذلك خلال كلمة عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ، الجمعة، بمنتدى "حوارات المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما، الذي التأم الخميس، ويستمر حتى السبت.



وقال الجبير، بحسب ما نقلته فضائية "العربية" السعودية، إنه "تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض" الثلاثاء المقبل.



وأضاف أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها"، دون تفاصيل.



والثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن آل ثاني تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي.



وأشارت الوكالة أن "الرسالة تسلمها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".



وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.



وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تحتضنها قطر حاليا، بعد رفضهم المشاركة سابقا.