السعودية.. باب واحد لدخول الرجال والنساء في المطاعم

ألغت المملكة السعودية شرط تخصيص مدخلين منفصلين للرجال وللعائلات في المطاعم والمقاهي، في خطوة تندرج في سياق سلسلة من القرارات لتخفيف القيود الاجتماعية فيما يتوافق مع رؤية 2030 التي يقف وراءها ولي العهد الأمير محمد.

وكانت المطاعم والمقاهي مجبرة على تخصيص مدخل للرجال الراغبين بالدخول من دون رفقة نساء، ومدخل آخر للرجال والنساء والأطفال من أفراد العائلات الواحدة.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية على حسابها على "تويتر" الأحد أنها قررت "تسهيل اشتراطات 12 نشاطا في المدارس والمطاعم والترفيه"، بينها "إلغاء اشتراط مدخل للعزاب وأخر للعوائل في المطاعم والمطابخ".

ولم يتضح من القرار ما إذا كان الفصل بين الرجال والعائلات داخل المطاعم والمقاهي سيبقى قائما كما هو الحال عليه حاليا، أم سيحصل اختلاط. كما لم يعرف بالتحديد ما هي النشاطات الأخرى التي ستحصل على تسهيلات.

علما أنه يمكن بشكل عام ملاحظة نوع من الاسترخاء في الأماكن العامة في السعودية لجهة اختلاط الرجال والنساء وحجاب النساء وغيرها من الأمور التي لم تكن مقبولة في السابق.

ورحب سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي بالخطوة.

وأطلقت السلطات السعودية منذ سنوات سلسلة من الإصلاحات شملت تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشكل تدريجي وتوقفها عن مطاردة أشخاص بسبب لباسهم أو تصرفاتهم.

كما قلص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الدور السياسي لرجال الدين المتشددين في إطار اصلاحات شملت أيضا رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات.

ومؤخرا، سمحت السلطات السعودية للسياح الأجانب بالإقامة في فنادقها دون الحاجة لإثبات العلاقة العائلية، وبينها الزواج، عبر مستند، في وقت تفتح المملكة أبوابها للمستثمرين والسياح.

لكن تأخذ منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان على المملكة قيامها بحملة اعتقالات بحق ناشطات وحقوقيين وكتاب ورجال دين بالتزامن مع هذه الإصلاحات.