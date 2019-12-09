رداً على سياسة الاستيطان الإسرائيلية.. إضراب عام شامل في مدينة الخليل

تشهد مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة إضراباً عاماً تنديدا بالاستيطان الإسرائيلي في البلدة القديمة من الخليل.



وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قد دعت إلى الإضراب الشامل الاثنين، رفضا للاستيطان الإسرائيلي الذي يستهدف البلدة القديمة في الخليل، عقب مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في سوق الجملة (سوق الخضار) بالخليل.

وقد أغلقت المحال التجارية في محافظة الخليل أبوابها، وشلّ الإضراب كافة مناحي الحياة (مؤسسات حكومية وخاصة، التعليم، المواصلات، وحياة تجارية).



وقالت "فتح" في بيانها، إنها "ستعمل بكل جهد ممكن لوقف الإجراءات الاحتلالية التهويدية في الخليل، وباقي أراضي دولة فلسطين".



ووجهت دعوة للمواطنين للصلاة في المسجد الإبراهيمي "تأكيدا على إسلاميته".



وصادق الوزير بينت، الأسبوع الماضي، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب مدينة الخليل الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وتحتل إسرائيل البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 600 مستوطن يهودي و200 طالب يحرسهم ألف و500 جندي إسرائيلي.