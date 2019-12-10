أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويكلف رئيس الوزراء برئاسة الوفد

أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلّف رئيس الوزراء بترؤس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي ذلك تأكيداً لما قالته مصادر دبلوماسية عربية واسعة الاطلاع، الاثنين، إن احتمالات حضور أمير قطر الجلسة الرئيسية للقمة الخليجية الثلاثاء بالرياض "باتت ضعيفة" فيما نظر إليه بعض المراقبين كإشارة تضعف آمال التوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية خلال الاجتماع السنوي.

وكانت الآمال معلّقة على حضور أمير قطر للقمة في أعقاب مؤشرات على احتمال حدوث انفراج في الخلاف السياسي الناتج عن قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع الدوحة في 2017.

لكن وكالة الأنباء القطرية قالت انّه "بتكليف من حضرة صاحب السمو (...) يترأّس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر" في قمة الرياض الثلاثاء.

وكانت تقارير تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وكان رئيس الوزراء القطري ترأّس وفد بلاده في سلسلة اجتماعات في مكة في أيار/مايو الماضي لبحث التوترات بين دول الخليج، في أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة.